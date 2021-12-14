2021/12/14 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والتي يرأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة، الرياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع القمة الـ42 بالسعودية.. إليك 13 حقا من حقوقك كمواطن خليجي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع القمة الـ42 بالسعودية.. إليك 13 حقا من حقوقك كمواطن خليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).