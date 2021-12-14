زلزال شديد يضرب إندونيسيا.. موجات مد خطيرة

2021/12/14 | 08:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، أنّ زلزالاً ضرب شرق إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، بلغت قوّته 7.3 درجات، محذرة من حدوث موجات مدّ خطرة.وقال المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، ان الزلزال وقع على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال بلدة ماومير، على عمق 18,5 كيلومترًا (11 ميلًا) في بحر فلوريس.ويمكن …

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