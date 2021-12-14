زلزال بقوّة 7,3 درجات يضرب إندونيسيا وتحذير من حدوث تسونامي

2021/12/14 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال قوّته 7,3 درجات شرق إندونيسيا، الثلاثاء، وفق ما أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، فيما قال مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إنّ الزلزال قد يتسبّب في حدوث موجات مدّ خطرة.

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