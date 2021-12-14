الطقس: منخفض يتلاعب بأجواء العراق.. سُحب رعدية وأمطار غزيرة  

2021/12/14 | 08:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي بدءاً من اليوم ولغاية يوم السبت المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (14 كانون الأول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يبدأ تأثيره من اليوم، ويزداد قوة من يوم غد الأربعاء وحتى السبت، مع توفر رطوبة مدارية في طبقات الجو العليا، لتتشكل على إثرها سحب رعدية ممطرة تشمل أغلب مناطق البلاد، لكن الأفضلية ستكون من صالح المنطقة الشمالية وشرق البلاد، وستكون الغزارة واردة هناك، وبشكل أقل في باقي المناطق كما تشير لها خرائط توقعات الأمطار التراكمية، وتبدأ بشكل ضعيف من اليوم على أقصى الشمال، وبشكل تصاعدي الأيام القادمة لتشمل معظم المناطق".

وتابع، "وستتحول الرياح من اليوم إلى جنوبية شرقية لتستمر عدة أيام بهذا الاتجاه، مع نشاطها على فترات، لتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق".

وأشار إلى أنه "من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لتنخفض مجدداً خلال الأسبوع القادم".

الخارطة المرفقة توضح توقعات الأمطار التراكمية حتى مساء السبت، وفق الأسدي:

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