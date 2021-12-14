2021/12/14 | 08:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تصدر تعليمات جديدة تتعلق بالتلقيح وتكشف عن زيادة باعداد فحوصات كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 08:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر تعليمات جديدة تتعلق بالتلقيح وتكشف عن زيادة باعداد فحوصات كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر تعليمات جديدة تتعلق بالتلقيح وتكشف عن زيادة باعداد فحوصات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).