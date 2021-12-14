2021/12/14 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف تفريق اولي: ثمة نظريتين متضادتين في التجاذب بين اعتبار اللغة ملكة عضوية من جهة وملكة وراثية من الجهة الاخرى, ونحن نرى اللغة تجمع بين الاستعداد الفطري غير الموروث جينيا بدئيا مع خاصيتها الانثروبولوجية المكتسبة المتطورة على الدوام بفعل البيئة والمحيط ومراحل التعليم :- علماء اللسانيات الذين يعتبرون اللغة ملكة عضوية مكتسبة بالخبرة عن البيئة والمحيط, وملكة اللغة هي بمثابة عضو بيولوجي في جسم الانسان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللغة الفطرة والسيرورة المكتسبة - علي محمد اليوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللغة الفطرة والسيرورة المكتسبة - علي محمد اليوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).