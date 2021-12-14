إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 50 مليوناً

2021/12/14 | 08:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة تجاوزت 50 مليون.وبحسب معطيات المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن معدلات الإصابات وصلت إلى 120 ألف إصابة يوميا، فيما يقلل بعض الخبراء من أهمية إحصاءات الإصابات الجديدة، حيث يتعرض الأشخاص المطعمون ضد فيروس كورونا …

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