2021/12/14 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن وجود 50 ألف لاجئ عراقي في السويد لا يملكون إقامة شرعيَّة، مؤكدة بلوغ عدد العائدين من حدود ثلاث دول أوروبية ثلاثة آلاف و500.وقال الوكيل الإداري للوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تكشف عدد العراقيين العالقين في السويد بلا إقامة شرعية المركز الخبري الوطني.

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