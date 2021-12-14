قوة الفضاء الأمريكية تجري مناورة حربية لاختبار شبكة أقمار صناعية تتعرض لهجوم

2021/12/14 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اختبرت الولايات المتحدة صمود الأقمار الصناعية أمام ما تعتبره تهديدات من الصين وروسيا، على ارتفاع كيلومترات فوق سطح الأرض، بعد أسابيع من إسقاط روسيا قمرا صناعيا متقادما للاتصالات.وشملت عمليات المحاكاة بمساعدة […]

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