ناطحة سحاب في البحر.. تعرف إلى مفهوم هذا اليخت الفاخر

2021/12/14 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما أُطلق على اليخوت العملاقة لقب "ناطحات السحاب العائمة"، لكن نقل استوديو "Rodriguez Design" هذا المفهوم المبتكر إلى مستوى جديد تمامًا..تعرف إلى مفهوم "مالينا"!

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