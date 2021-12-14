2021/12/14 | 09:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحدد مجلس الخدمة الاتحادي، يوم الاربعاء المقبل موعداً لمقابلة حملة الشهادات العليا.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان اطلع “النور نيوز” على نسخة منه، إن “موعد مقابلات حملة الشهادات العليا من المتقدمين على وظائف ديوان الرقابة المالية وبيت الحكمة وهيئة المنافذ الحدودية سيكون يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ من الاسبوع الجاري ولمدة …

ظهرت المقالة مجلس الخدمة يحدد يوم غداً الاربعاء لمقابلة حملة الشهادات العليا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يحدد يوم غداً الاربعاء لمقابلة حملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يحدد يوم غداً الاربعاء لمقابلة حملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).