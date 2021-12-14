انخفاض في اسعار النفط

2021/12/14 | 09:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتعاملون في الطاقة لا يريدون المراهنة على أوبك.

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