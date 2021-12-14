2021/12/14 | 09:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد، اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد.وأعلن يونايتد عن اكتشاف “عدد قليل” من الإصابات بالفيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



تأجيل مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي المركز الخبري الوطني.

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