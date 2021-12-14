راموس يدلي بتصريح مثير حول المواجهة المرتقبة بين سان جيرمان وريال مدريد في دوري الأبطال

2021/12/14 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الحالي وقائد ريال مدريد السابق، أنه سيقاتل من أجل الفريق الباريسي أمام الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.وأسفرت قرعة ثمن نهائي […]

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