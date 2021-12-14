تعليمات جديدة تخص لقاح كورونا

2021/12/14 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة الصحة تعليماتٍ جديدة إلى مؤسساتها تهدف لزيادة أعداد الملقحين والفحوصات، بينما توقعت ارتفاع معدل التطعيم إلى نسبة تتراوح بين 50 60 بالمئة بداية العام المقبل.وقال عضو الفريق الإعلامي الطبي في الوزارة عبد العظيم ميثم في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن “محافظات السليمانية وأربيل وكركوك تصدّرت أعلى الإصابات المسجَّلة حالياً بفيروس كورونا …

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