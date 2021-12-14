وزارة الخارجية تعلن توجه وفد قنصلي إلى الحدود الألمانية البولندية

2021/12/14 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، أن وفد قنصلي عراقي توجه الى الحدود الالمانية البولندية لمنح جوازات المرور للراغبين بالعودة الطوعية الى العراق.وقال الصحاف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ، أنه “تلبية لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين في جمهورية بولندا وفد قنصلي من سفارة جمهورية العراق لدى وارشو يتوجه الى …

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