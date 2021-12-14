طائرة الشرطة تتعاقد مع محترفين جدد لتمثيلهم الموسم الحالي

2021/12/14 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار كشف مشرف فريق الشرطة للكرة الطائرة علي يعقوب عن أن الفريق قد تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني مصطفى غني وبانتظار اكمال الفحوصات الطبية للاعب الفنزولي جوسس البرت على أمل التعاقد معه بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين. وقال يعقوب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الثلاثاء، إن "الفريق يجري وحداته التدريبية بسلاسة وانسابية عالية بواقع 5 الى 6 وحدات تدريبية ،وهناك وحدات تدريبية صباحية ومسائية وجميع اللاعبين مستعدين ولا توجد أي إصابات " مشيراً الى أن "التمارين تجرى على قاعة الشعب المغلقة استعداداً للتجمع الثاني ،والمدرب وضع في اعتباره تصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال التجمع الأول الذي أقيم في بغداد ،وأعد خطة جديدة للفريق في التجمع الثاني".وأضاف يعقوب أن "التجمع الثاني كان من المقرر إقامته في أربيل لكن بسبب الأحداث الأخيرة التي حدثت في أربيل لذا قررت إدارة النادي تعليق نشطاتها جميعاً داخل الإقليم جميعاً وإلى الآن لم نعلم ما هو القرار الذي سيتخذه الاتحاد كون لديه اجتماع يوم الأحد وسيقرر البديل أو يضع حلولاً لهذا الموضوع . وتابع يعقوب أن "فريق الناشئين هو الفريق المصاحب للمتقدمين ولعبنا مباراتين ،وخسرنا واحدة 3-0 مع الجيش ،ويوم الأحد تغلبنا على الصناعة 3-2 ،ولدينا خطة لتطوير هذه الفريق ليكون رافداً أساسياً وحقيقياً لفريق المتقدمين".

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