فيديو امتلاء المدرج بمشجعي منتخب اليمن أمام السعودية بمباراة في الرياض يثير تفاعلا

2021/12/14 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من الحضور الكبير لمشجعي المنتخب اليمني للناشئين أمام نظيره السعودي أصحاب الارض في المباراة التي أقيمت بينهما، الاثنين، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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