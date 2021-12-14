القبض على عصابة مكونة من تسعة أشخاص

2021/12/14 | 09:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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