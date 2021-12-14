تعرف على اسعار صرف الدولار في وسط وجنوب العراق - عاجل

2021/12/14 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افتتحت البورصات العراقية لبيع العملات في محافظات الوسط والجنوب، اليوم الثلاثاء، أبوابها باسعار صرف الدولار.

وسجلت البورصات سعر شراء الـ 100 دولار امريكي بـ 148.000 دينار عراقي، فيما كان سعر البيع بـ 148.350 دينار عراقي؟

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