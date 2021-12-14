2021/12/14 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنطلاق عملية تفتيش واسعة في حاوي العظيم - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق عملية أمنية واسعة في حاوي العظيم - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق عملية أمنية واسعة في حاوي العظيم - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).