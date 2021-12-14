من ذكرياتي في العمل الوطني والسياسي - خالد منصور

2021/12/14 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_منصور الانتفاضة الاولى المجيدة ..



انتفاضة الشعب كل الشعباحن الى تلك الايام ..



الى ذلك الزمن النظيف الجميل ..



حين كان الشعب كله كالبركان في وجه المحتل ..



الكل يعطي ويتنافس بالعطاء ويسير نحو هدف واضح دحر الاحتلال وانتزاع الاستقلال ..



وحين كنا نختلف سريعا كنا نعود ونتفق وتتشابك ايادينا عند المتراس وفي المواجهة كنا ننبذ التعصب ونجتث العملاء المارقين ..



اقمنا نظاما للتعاضد والتكافل وللأمن الد ......





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