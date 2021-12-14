عن أي أزمة نتحدث؟ - حسن مدن

2021/12/14 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن نقرأ في الصحف ونسمع في الإذاعات ومحطات التلفزة عن أزمات لا تحصى في عالم اليوم.



فهناك حديث عن أزمة المناخ والبيئة، أزمة المجاعة، أزمة شحّ المياه، أزمة سباق التسلح النووي، أزمة العلاقات بين الدول، أو أزمات الدول منفردة حين يتصل الأمر بأوضاعها الداخلية، أكانت هذه الأزمات اقتصادية أو سياسية أو حتى صراعات قد تبلغ حدّ الحروب الأهلية، ويمكن لهذه القائمة أن تطول حتى نحسب أن لا نهاية لها.لكن هل سبق ......





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