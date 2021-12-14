2021/12/14 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تحديد يومي الخميس والجمعة المقبلين لانطلاق منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على توقيت انطلاق منافسات الجولة 13 من الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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