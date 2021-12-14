عُماني يصعد إلى أحد أخطر طرق البلاد ليصل إلى قرية معزولة.. من يسكنها؟

2021/12/14 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوثق المصور العُماني، خالد النصيبي، تجربة صعوده على أحد أخطر الطرق الجبلية في سلطنة عُمان..إلى أين تؤدي؟

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