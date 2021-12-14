2021/12/14 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الأمر الديواني الخاص بتطوير مدينة أور السياحيَّة، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع في إطار خطة لتطوير السياحة الأثرية في المحافظة التي باتت تستقطب السياح من مختلف دول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مدينة أور السياحية المركز الخبري الوطني.

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