2021/12/14 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة الديوانية.وقال المصدر، في تصريح صحافي، إن “عبوة ناسفة استهدفت اليوم، رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي بالديوانية المركز الخبري الوطني.

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