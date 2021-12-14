النزاهة تعلن تفاصيل أمري استقدام بحق مديرين عامين

2021/12/14 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تفاصيل أمري الاستقدام الصادرين بحق المديرين العامين لتربية صلاح الدين وصحة نينوى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان اليوم، (14 كانون الاول 2021)، ان "الأمرين اللذين جاءا عـلى خـلـفية الـقضيتـين الـجزائيتين اللـتين حقـقت فـيـهما الهيئة استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين أمر استقدام للمدير العام لتربية المحافظة على خلفية القضية الجزائية الخاصة بصرف مبلغ (400) مليون دينار، خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2019".

وتابعت الدائرة، ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدام للمدير العام لدائرة صحة المحافظة؛ على خلفية التحقيق في قضية تجزئة عقد شراء (4000) قنينة أوكسجين إلى خمسة عقود؛ لإدخالها ضمن الصلاحيات الممنوحة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي تمكنها من ضبط مغالاة في الأسعار وهدر للمال العام في عقد تجهيز محافظة نينوى بقناني أوكسجين، فيما أعلنت عن تمكنها من ضبط مسؤولين في تربية صلاح الدين؛ على خلفية مغالاة في شراء مواد خاصة بالمديرية، وفقا للبيان.

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