شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تلجأ لدبي لحل مشكلة التوظيف

2021/12/14 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح شركة المدفوعات الإسرائيلية "رابد" مقرا لها في دبي بهدف جذب المواهب من مختلف أنحاء العالم كوسيلة للتغلب على نقص العمالة المزمن الذي تعاني منه داخل البلاد.

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