2021/12/14 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رفضت المحكمة الأمريكية العليا النظر في دعاوى تابعة لمحاكم بنيويورك للحصول على استثناء، لأسباب دينية، من قرار التلقيح الإلزامي ضد فيروس كورونا.وأثار موضوع اللقاح الإلزامي للموظفين في القطاع الطبي الجدل، وفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة أمريكية ترفض منح “استثناء ديني” من التلقيح الإلزامي ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

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