تحذيرات من أمواج ’تسونامي’ إثر زلزال مدمّر جنوبي إندونيسيا

ضرب زلزال مدمر بقوة 7.5 درجات منطقة شرق نوسا تينجارا في بحر "فلوريس" جنوب إندونيسيا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، إنها أصدرت تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قدر أن شدة الزلزال 7.7 درجة.

وأكد المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات.

وكانت إندونيسيا قد تعرضت في يناير الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية.

وتتعرض إندونسيا لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.

