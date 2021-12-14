إيران تتهم الغرب بلعبة اللوم

2021/12/14 | 10:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت إيران اليوم الثلاثاء الأطراف الغربية في الاتفاق النووي في 2015 “بالاستمرار في لعبة إلقاء اللوم”، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين، إن الاتفاق سيكون قريباً عديم الجدوى إذا لم يحرز تقدماً.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على تويتر: “بعض الأطراف الفاعلة لا تزال تمارس عادة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية الحقيقية.



طرحنا أفكارنا مبكراً وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات”.

وأضاف “الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين.



إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهداً لاتفاق سريع وجيد”.

وقال دبلوماسيون بريطانيون، وفرنسيون، وألمان أمس الإثنين إن القوى الكبرى وإيران لم تبدأ بعد المحادثات على إنقاذ الاتفاق النووي الذي سيصبح قريباً جداً “بلا معنى” في غياب التقدم.

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