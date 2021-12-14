2021/12/14 | 10:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بغداد والبصرة.. الإطاحة بـ 11 متهما بالسرقة وحيازة المخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد والبصرة.. الإطاحة بـ 11 متهما بالسرقة وحيازة المخدرات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد والبصرة.. الإطاحة بـ 11 متهما بالسرقة وحيازة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).