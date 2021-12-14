2021/12/14 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإصابة ٥ مدنيين في حادث سير على طريق بغداد كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "5 مدنيين بينهم حالة حرجة اصيبوا بحادث سير على طريق بغداد كركوك قرب ناحية العظيم ٦٠كم شمالي بعقوبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ٥ مدنيين بحادث سير على طريق بغداد كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ٥ مدنيين بحادث سير على طريق بغداد كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).