2021/12/14 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية بحث واسعة عن 4 مختطفين في حمرين ديالى.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قوات امنية مشتركة بدأت عملية بحث واسعة من 3 محاور رئيسية عن 4 مختطفين في المناطق المحيطة ببحيرة حمرين (65كم شمال شرق بعقوبة) بعد اختطافهم يوم امس من قبل تنظيم داعش واقتيادهم لجهة مجهولة".واضاف، ان "المختطفين كانوا في رحلة صيد"، لافتا الى انه "لغاية الان لايعرف مصيرهم والجهود مستمرة في الاستدلال على مواقعهم بالوقت الراهن".وكانت خلية الاعلام الامني اكدت مساء يوم امس في بيان رسمي اختطاف 4 مدنيين من قبل داعش قرب بحيرة حمرين اثناء رحلة صيد.

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