الإطاحة بعصابة مكونة من 9 أفراد في بغداد - عاجل

2021/12/14 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة مكونه من تسعة متهمين قامت بسرقة ٣٤ ألف دولار من داخل عجلة شرقي بغداد و ومتهمين اخرين لحيازتهم على نصف كيلو غرام من المخدرات في البصرة".

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وبعد أن استخبرت مفارز مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود حادث سرقة مبلغ مالي قدره (٣٤) ألف دولار أمريكي من داخل عجلة ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد ، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر التي أثمرت بالقبض على تسعة متهمين ضبط بحوزتهم بنادق كلاشنكوف عدد (2) ومسدس عدد (١) ومخزن اسطواني و مخازن بنادق عدد (8) و رمانات عدد (5) مختلفة الانواع و (4) جعب نسيجية بالإضافة إلى مواد مخدرة ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

من جهة أخرى، أضافت الوكالة، إنه "وبعملية نوعية أمنية، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة قسم مكافحة مخدرات ( البصرة ) ، من القبض على متهمين أثنين وضبط بحوزتهم ( ما يقارب النصف كيلو ) غرام من مادة الكريستال المخدرة وانبولة تعاطي وميزان إلكتروني وسلاح نوع مسدس".وأشارت إلى إنه "تم احالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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