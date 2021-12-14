وزير الطاقة: السعودية سترفع إنتاجها النفطي في 2022

2021/12/14 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من ملتقى الميزانية السعودية، إن الاخيرة ستكون إحدى الدول القليلة التي ستزيد إنتاج النفط في 2022.

توقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن يشكل النفط 28% من الطلب على الطاقة حتى عام 2045 على الأقل، مقارنة مع 30% في 2020.

وألمح وزير الطاقة السعودي أن تقليص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والحفر قد يُخفض إنتاج النفط بمقدار 30 مليون برميل يومياً بحلول 2030.



وقال :"نحن نتجه نحو مرحلة قد تكون خطيرة إذا لم يكن هناك إنفاق كافٍ على الطاقة".



وأضاف إن ذلك قد ينتج عنه "أزمة طاقة".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان انه إذا انكمش الطلب على النفط في المستقبل، فإن منتجي أوبك سيمثلون حصة أكبر في السوق.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى التناقض الكبير بين توقعات ومطالب وكالة الطاقة الدولية بشأن الوقود الاحفوري ومستقبلة، "فهي تحث على وقف الاستثمار في الطاقة التقليدية، ومن جهة أخرى تحذر من تقلص الإنتاج مستقبلاً وتأثيره على الأسواق".

وتعد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من بين الدول القليلة التي ما زالت تنفق مليارات الدولارات لزيادة الإنتاج.



فتحاول المملكة زيادة طاقتها إلى 13 مليون برميل يوميًا من 12 مليونًا بحلول عام 2027.

تراجع الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز بنسبة 30% إلى 309 مليارات دولار في عام 2020، وتعافى بشكل طفيف هذا العام، وفقًا لمنتدى الطاقة الدولي ومقره الرياض.

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