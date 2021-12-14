2021/12/14 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ ذي قار عن المباشرة بإنشاء أول سوق تجاري يخص شريحة النساء في المحافظة.وذكر الدكتور احمد غني الخفاجي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمت المباشرة بالخطوات الاولى لانشاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تكشف عن أول مشروع تجاري للنساء بالمحافظة المركز الخبري الوطني.

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