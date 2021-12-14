2021/12/14 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة الكتاب العدول التابعة لوزارة العدل، الثلاثاء، عن اعتماد مواصفاتٍ جديدة في نماذج الوكالات والكمبيالات تتميّز بصعوبة تزويرها لضمان حقوق المواطنين.وقال مدير عام الدائرة راستي يوسف حميد في تصريح أوردته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تعتمد نماذج جديدة للوكالات والكمبيالات غير قابلة للتزوير المركز الخبري الوطني.

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