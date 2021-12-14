استمع لرسالة رئيس وزراء إسرائيل التي تركها بعد لقاء محمد بن زايد.. ماذا دار بينهما؟

2021/12/14 | 10:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت التاريخ هنا عندما التقى لأول مرة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي بلقاء مع أي مسؤول إماراتي هنا على الأراضي الإماراتية.التقى لمدة أربع ساعات، وهذا أطول بساعتين مما كان مقررًا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

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