فيرجن اتلانتك للطيران تنتعش بنصف مليار دولار مولها الملياردير ريتشارد برانسون

2021/12/14 | 10:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

حصلت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتك أيروايز ليمتد على تمويلات جديدة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (530 مليون دولار.

جاءت تلك التمويلات الجديدة من الملياردير ريتشارد برانسون ودلتا أيرلاينز، لمساعدتها في مواجهة التراجع الأخير في حركة السفر العالمي.

وقالت فيرجن جروب المملوكة للملياردير برانسون إنها ستضخ 204 ملايين جنيه الأسترليني إلى شركة فيرجن أيروايز في حين ستضخ شركة الطيران الأمريكية دلتا أيرلاينز باقي الأموال، بما يسمح لكل من فيرجن جروب ودلتا أيرلاينز المحافظة على حصة كل منهما في فيرجن أتلانتك وهي 51% و49% على الترتيب بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

مواجهة مخاطر أوميكرون

وسيساعد التمويل الجديد في تعزيز ميزانية شركة الطيران في مواجهة مخاطر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون على سوق السفر الجوي الدولي.

وذكرت فيرجن أتلانتك في الشهر الماضي أن تدرس خيارات زيادة رأسمالها للمساعدة في استغلال الازدهار السريع المتوقع للطلب على رحلات الطيران عبر المحيط الأطلسي بعد تخفيف القيود على السفر.



ومنذ ذلك الوقت أثار ظهور المتحور أوميكرون المخاوف من تراجع الطلب على حجز تذاكر الطيران، وإعادة فرض قيود على الحركة.

من ناحيته، قال شاي وايز الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن أتلانتك إن “فيرجن جروب ودلتا أيرلاينز ودائنينا كانوا مصدر دعم لا يتزعزع”.

أضاف أن الشركة تتوقع العودة إلى الربحية المستدامة خلال 2023 بفضل تحسن الطلب ومدخراتها التي بلغت 300 مليون جنيه إسترليني.

وخطوط فيرجن أتلانتيك الجوية (Virgin Atlantic Airways)‏ هي شركة طيران بريطانية خاصة، تسير رحلاتها بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، آسيا، أفريقيا، أوروبا، منطقة البحر الكاريبي.



وتتخذ الشركة من مطار لندن هيثرو مقراً لها ومركزاً لعملياتها، بالإضافة إلى مقرها الثاني في مطار مانشيستر.

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