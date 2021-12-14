بالصور.. زحامات شديدة في بغداد

2021/12/14 | 10:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلبية شوارع بغداد تشهد زحام خانق

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