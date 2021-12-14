2021/12/14 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت شرطة ذي قار ان احد منتسبيها قام بإعادة عشرة ملايين دينار التي تسلَّمها كفروقات للمنتسبين ليتضح فيما بعد هناك 10 ملايين زائدة على مجموع المبلغ المستلَم.وذكرت الشرطة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضابط يعيد مبلغ 10 ملايين لمصرف الرشيد بعد صرفها سهواً المركز الخبري الوطني.

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