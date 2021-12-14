أمريكا تتخطى حاجز الـ 50 مليون إصابة بكورونا

2021/12/14 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت الولايات المتحدة أكثر من 50 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور يوم الإثنين.

وتوفي ما يقرب من 800 ألف شخص جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لبيانات الجامعة.

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي 330 مليون شخص.



ووفقا لجونز هوبكنز، تم تجاوز عتبة 40 مليون إصابة مؤكدة في مطلع سبتمبر(أيلول).



وكان عدد الوفيات في ذلك الوقت لا يزال حوالي 650 ألف حالة وفاة.

ويجري تحديث موقع جونز هوبكنز بانتظام وعادة ما يظهر مستوى أعلى قليلا من الأرقام الرسمية الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 75ر49 مليون إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى يوم الأحد، ويتم حالياً تسجيل حوالي 120 ألف إصابة جديدة يومياً.

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