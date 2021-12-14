مدير سد الموصل يكشف عن العمر الافتراضي للسد ويؤكد وضع خطة طوارئ في حال حدوث اي مشكلة

2021/12/14 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/كشف مدير سد الموصل رياض النعيمي عن العمر الافتراضي لسد الموصل وتأثير اعمال التحشية على ذلك.وقال النعيمي في تصريح صحفي ان" التصاميم الاساسية لسد الموصل تشير الى ان عمره الافتراضي يصل الى نحو مئة عام، مبينا ان اعمال التحشية من الامور الضرورية للحفاظ على جسم السد من الانهيار والوصول الى العمر الافتراضي"واوضح النعيمي ان للسد خطة طوارئ يتم تحديثها بشكل دوري لمواجهة اي مشكلة من شأنها ان تؤدي الى انهيار السد، مشيرا الى ان السد يؤدي وظيفة اخرى وهي رفد باطن الارض بالمياه الجوفية والتي تعد خزينا استراتيجيا للمياه في العراق."/انتهى

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