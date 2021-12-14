2021/12/14 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حل نادي الشرطة بالمركز الربع كافضل نادي في غرب اسيا.وفاز الهلال السعودي في استفتاء الفريق الأفضل خلال شهر تشرين الثاني، بمنطقة غرب آسيا، بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي.وحصل الهلال على نسبة 42.02% من أصوات المشاركين، متقدمًا على الفيصلي الأردني الذي جاء ثانيًا بنسبة 20.26% من الأصوات، وحل الرمثا الأردني ثالثًا والشرطة العراقي رابعًا.وضمت قائمة الأندية المرشحة لأفضل نادٍ في شهر تشرين الثاني كلا من: الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة رابعا .. كأفضل ناد في غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة رابعا .. كأفضل ناد في غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).