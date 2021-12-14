2021/12/14 | 10:53 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جمرك أم قصر الاوسط.. إعادة اصدار ٤ عجلات لمخالفتها شروط وضوابط الاستيراد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في جمرك أم قصر الاوسط.. إعادة اصدار ٤ عجلات لمخالفتها شروط وضوابط الاستيراد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في جمرك أم قصر الاوسط.. إعادة اصدار ٤ عجلات لمخالفتها شروط وضوابط الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).