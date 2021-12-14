حكومة محلية: قد ينفجر الوضع في الصيف لهذا السبب

2021/12/14 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-المثنى

حذرت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية من انفجار الوضع في الصيف القادم لو استمر تردي واقع الكهرباء ، وبينت الحلول لذلك.

وقال نائب المحافظ سامي نعمة في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "واقع الكهرباء لازال متردياً دون إيجاد اي حلول ومعالجات حقيقية وجادة من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء".

وحذر نعمة من "انفجار الوضع في الصيف القادم لو استمر التردي على ما هو عليه وقدم معالجات قال إنها ستسهم في التخفيف من الأزمة ".

وبين انه "لابد على الحكومة و وزارة الكهرباء ان تمنح الحكومات المحلية صلاحية التعاقد بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية وحينها ستتوزع المسؤوليات وسيعالج الأمر وبالتالي فأن الشارع سيشعر بوجود بوادر حلول حقيقية وسيخف الاحتقان".

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