ميزة جديدة تطلقها منصة واتساب تتعلق بحالة الظهور

2021/12/14 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، عن ميزة جديدة اطلقتها منصة واتساب تتعلق بحالة الظهور. وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "خلال التحديث الجديد القادم، واتساب سيخفي حالة " اخر ظهور " او " حالة الظهور الحالية " عن الغرباء ممن براسلون الحساب لاول مرة".

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