هاني شاكر يؤكد دعمه لشيرين عبد الوهاب رغم انتقادها له.. ماذا قال سابقًا لـCNN عن أزماتها؟

2021/12/14 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحّب المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر، بعودة الفنّانة المصرية شيرين عبد الوهاب لنشاطها الفني رغم ظروفها الشخصية الصعبة.وأكدّ شاكر دعمه لمن وصفها بـ" الفنّانة الرائعة والأخت العزيزة شيرين" في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية

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